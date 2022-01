Politie zoekt getuigen schietincident op woning Zandsteenlaan Groningen

GRONINGEN – In de nacht van 18 op 19 januari is er aan de Zandsteenlaan in Groningen geschoten op een woning. Hierbij is gelukkig niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt wie er achter dit schietincident zit. We gaan hierbij uit van een link met de twee eerdere schietincidenten in Vinkhuizen.

De politie kreeg melding dat er ’s nachts ommenabij 01.00 uur geschoten zou zijn op een woning aan de Zandsteenlaan. Ter plaatse bleek uit het sporenonderzoek dat er inderdaad op de woning in de Groningse wijk Vinkhuizen was geschoten. Er is niemand gewond geraakt bij dit schietincident.

Eerdere schietincidenten

Opvallend is dat de afgelopen maanden twee keer eerder één huis is beschoten in de wijk Vinkhuizen. Het betrof incidenten waar er 9 oktober en 12 januari jongstleden is geschoten op dezelfde woning aan de Radiumstraat. Wij onderzoeken wat het verband is tussen deze schietincidenten en die van vannacht.

Getuigen

De politie zoekt getuigen. Heeft u in de nacht van 18 op 19 januari iets verdachts gezien in de omgeving van de Zandsteenlaan? Heeft u in deze nacht, of de nachten ervoor iemand gezien die zich verdacht ophield of mogelijk een auto gezien die opviel? Laat het ons weten. Of heeft u mogelijk camerabeelden? Bijvoorbeeld van een deurbelcamera of een dashboardcamera? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen en/of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beelden kunnen verstuurd worden via www.politie.nl/upload.