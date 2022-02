Damclub Winschoten na 4 – 12 “uitzege” tegen Warffum 2 in top drie 2e klasse A

WINSCHOTEN – Zaterdag 5 februari is de 9e ronde in de Nationale Competitie van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) afgewerkt, waarbij Damclub Winschoten haar “uitwedstrijd” tegen Warffum 2 met 4 – 12 won. De 6e en 7e ronde zijn door de landelijke corona maatregelen door de bond namelijk verschoven naar respectievelijk 19 maart en 2 april. Voor Winschoten wonnen Johan Mulder, Han Tuenter, Martin Viel, Jan Starke en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Jan Aeilkema en Janick Lanting. Door dit resultaat is Damclub Winschoten opgeklommen naar de 3e plaats in de 2e klasse A, achter Warffum 1 en ongeslagen koploper Damgenootschap “Het Noorden” 2 uit Groningen.

Gevecht om 2e plaats

Doordat mede concurrenten, Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen en Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum verloren tegen respectievelijk DC Heerenveen 2 met (11-5) en HDC Hoogeveen 4 (7-9) blijft het spannend welk team uiteindelijk 2e wordt. De tweede plaats geeft namelijk recht op een promotiewedstrijd voor een plaats in de 1e klasse. De kampioen promoveert automatisch naar de 1e klasse van de KNDB. HDC Hoogeveen 4 verraste deze ronde enigszins BEGB uit Britsum met een 7 – 9 “uitzege”.

Uitslagen 9e ronde 2e klasse A

DC Heerenveen 2 – Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 11 – 5

DC Heerenveen 3 – DG Het Noorden 2 Groningen 5 – 11

Warffum 1 – Roden/Leek 2 16 – 0

Warffum 2 – Winschoten 4 – 12

BEGB Britsum – HDC Hoogeveen 4 7 – 9

Stand 2e klasse A

DG Het Noorden 2 Groningen 6 – 12 66 bp DV Warffum 1 6 – 8 62 bp DC Winschoten 6 – 8 56 bp TTS Surhuisterveen 7 – 8 61 bp DC Heerenveen 2 7 – 8 60 bp BEGB Britsum 7 – 7 59 bp DC Fryslân 2 Leeuwarden 6 – 6 48 bp DC Heerenveen 3 6 – 5 40 bp Roden/Leek 2 6 – 4 29 bp HDC Hoogeveen 4 7 – 4 43 bp Warffum 2 6 – 0 28 bp

Gedetailleerde uitslag

DV Warffum 2 – DC Winschoten

Gezinus Bottema – Jan Aeilkema 1 – 1 Anko Sterenberg – Geert Lubberink 0 – 2 Joost Meijer – Han Tuenter 0 – 2 Rudolf Schwab – Johan Mulder 0 – 2 Hiljo Haze – Janick Lanting 1 – 1 Klaas Tillema – Martin Viel 0 – 2 Joop van der Heide – Jan Starke 0 – 2 Willem Groeneveld – Jilje Scheeringa 2 – 0

4 – 12

Programma 10e ronde op zaterdag 19 februari 2022

HDC Hoogeveen 4 – Warffum 2

Winschoten – Warffum 1

Roden/Leek 2 – DC Heerenveen 3

DG Het Noorden 2 Groningen – DC Heerenveen 2

TTS Surhuisterveen – DC Fryslân 2 Leeuwarden

Wedstrijdverloop.

Klokslag 12 uur werden in het Hogeland College in Warffum de klokken, door de wedstrijdleider, in werking gesteld. Warffum 2 opende de score met een zege van Willem Groeneveld tegen Jilje Scheeringa. Daarna hield Winschoten “het doel schoon” (lees: geen verliespartij meer) en zette daar 5 zeges en 2 puntendelingen tegenover. Johan Mulder trok de stand gelijk met een zege tegen Rudolf Schwab en Han Tuenter maakte er 2 – 4 van na zijn overwinning tegen Joost Meijer. Vervolgens tilde Jan Starke de tussenstand naar 2 – 6, na winst tegen nestor Joop van der Heide, 2 – 6. Ondertussen had Geert Lubberink materiaalwinst behaald tegen Anko Sterenberg en legde hiermee de basis voor de latere zege, 2 – 8. Jan Aeilkema stelde de eindzege veilig met een gedegen remise tegen Gezinus Bottema, 3 – 9. Martin Viel liet Winschoten verder uitlopen met een zege tegen Klaas Tillema, 3 – 11. Klaas werd na een achterloper verrast met een dubbele combinatie. Met Martin Viel is na deze zege topscoorder van het 8 tal. Tenslotte kwamen Janick Lanting en Hiljo Haze remise overeen, hetgeen de eindstand op 4 – 12 bracht.

Ingezonden