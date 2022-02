DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op 31 januari heeft rond 14.25 uur op de B70 ter hoogte van Papenburg een bestuurder van een zwarte KIA Sorento het verkeer meerdere malen in gevaar gebracht. Deze persoon reed meermaals op de linker rijbaan, waardoor het tegemoetkomend verkeer moest afremmen of uitwijken. De politie verzoekt automobilisten die hierdoor schade hebben opgelopen contact met het politiebureau in Papenburg op te nemen.

B70/A31

Gisteravond vonden tijdens een hagelbui tussen 21.45 en 22.15 uur op de B70 en A31 drie ongevallen plaats. Op de A31 bij Bunde vond bijna gelijktijdig twee glijpartijen plaats. Twee BMW’s botsten tegen de midden-geleiderail en vangrail. De auto’s raakten dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. De weg werd door de Duitse Rijkswaterstaat gereinigd. De beide bestuurders van 41 en 21 jaar bleven ongedeerd.

Bijna een half uur later kwam op de B70 ter hoogte van Westoverledingen een 22 jarige man uit die plaats met zijn Hyundai in de berm terecht. Hij botste met zijn wagen tegen de vangrail en kwam vervolgens in een sloot vol water terecht. De man bleef ongedeerd. De auto werd afgesleept.

Meppen

Vanmorgen zijn de hulpdiensten uitgerukt naar de haven aan de Schützenhof in Meppen. Daar is bij de ligplaats door onbekende oorzaak een tien meter lang schip een meter gezonken. Niemand raakte gewond. Omdat er olie uit het schip lekte, werd er een oliebarrière opgetrokken.

Om 17.45 uur gistermiddag raakte bij een ongeval op de Kuhstraße in Meppen een 64 jarige voetganger levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer werd, toen hij de weg overstak, door een 82 jarige bestuurder van een Mercedes aangereden. De automobilist en een 82 jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, bleven ongedeerd.

Tussen vijf uur en twintig over negen gistermorgen is bij een twee onder één kap woning aan de Höltingstraße in Meppen ingebroken. In de woning werden de kasten overhoop gehaald. De inbrekers gingen er met een telefoon en contant geld vandoor. De schade wordt op meerdere honderden euro’s geschat.

Bad Bentheim

De Nederlandse justitie heeft vrijdag een 26 jarige man uit Gambia aan Duitsland uitgeleverd. De man wordt er van verdacht in juni 2021 een vrouw seksueel te hebben misbruikt. Hij werd middels een arrestatiebevel internationaal gezocht. De man is vrijdagochtend door medewerkers van de Koninklijke Marechaussee aan de Duitse politie overgedragen. Hij zit in voorarrest.

Rhede

Gisteravond is bij een ongeval op de A31, ter hoogte van Rhede, een 26 jarige vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam om 22.20 uur door onbekende oorzaak met haar BMW in de berm terecht en botste meerdere keren tegen de vangrail. De auto sloeg vervolgens over de kop en kwam liggend op het dak tot stilstand. De bestuurster is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 25.000 euro geschat.

Haren

Gistermiddag om 17.40 uur is bij een ongeval op de Emmelner Straße in Haren een 45 jarige fietser gewond geraakt. De man, die op een e-bike reed, werd door een 43 jarige bestuurder van een Nissan over het hoofd gezien toen deze bij een tankstation wegreed. De fietser is naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. De schade wordt op 2.900 euro geschat.

Bij een ongeval op de A31 bij Haren zijn gistermiddag om 14.45 uur vier personen gewond geraakt. De VW waarin ze zaten kwam bij de afrit Haren vermoedelijk door te hoge snelheid in de berm terecht en botste tegen de vangrail. De 35 jarige bestuurder en zijn drie passagiers van 42, 33 en 36 jaar zijn met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 5.000 euro geschat.