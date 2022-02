Dit zijn de items in Brunchroom op Radio Westerwolde

VLAGTWEDDE – Morgenochtend om 11.00 uur is er weer een nieuwe aflevering van Brunchroom te beluisteren op Radio Westerwolde. De presentatie is dan in handen van Willeke Bergman.

Naast de vaste items als de krantenberichten, de agenda en het weerbericht is er een aantal interessante interviews. Zo belt Willeke morgen met de nachtburgemeester van de stad Groningen, heeft ze live contact met de verpleegafdeling van het kindhartcentrum in het UMCG en komt de voorzitter van de Week der Besten naar de studio om te vertellen over de editie 2022. En er is weer een gloednieuw column van Erik Rouppé te horen.

Dat en uiteraard veel mooie muziek morgen tussen elf en één in Brunchroom op Radio Westerwolde.