Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen Samen voor Pekela 2022

PEKELA – Vandaag lanceerde Samen voor Pekela in de Kiepe in Nieuwe Pekela hun Verkiezingsprogramma met de toepasselijke naam: “mit mekoar”.

Lex Kupers is de nieuwe lijsttrekker van Samen voor Pekela. Het doel is om met de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Pekela te worden. Vervolgens wil Samen voor Pekela, samen met de inwoners, Pekela nog mooier maken dan het al is en zet daarom in op leefbaarheid. Maar dat kunnen ze niet alleen en daarom heeft hun programma de toepasselijke naam “mit mekoar”.

Enkele van hun speerpunten zijn :

Het opknappen van buurten en straten.

Het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Een goed en gezond milieu.

Aandacht voor jong en oud in de samenleving.

Het stimuleren van sport en recreatie.

Een financieel gezond zelfstandig Pekela, waarbij ze de hondenbelasting in fases willen afschaffen.

Dit alles wil Lex Kupers graag bereiken met onderstaande mensen:

Nr.2 Grietje Smit-Norder

Nr.3 Petra Hulshof-Manning

Nr.4 Els Winkel

Nr.5 Leona Elders

Nr.6 Ellen Kupers

Nr.7 Anton Smit

Nr.8 Hennie van Mannekes-de Jong

Nr 9 Willem Frans

Nr.10 Marga Wijsbeek

Nr.11 Bert de Bruin

Nr.12 Jaap van Mannekes als Lijstduwer

Zij trekken de kar van Samen voor Pekela “mit mekoar”

Tot slot heeft Samen voor Pekela iets speciaals voor u in petto in onderstaande video’s:

Ingezonden