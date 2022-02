Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Energiebuffer Zuidwending: even voorstellen & diverse onderwerpen

De eerste twee maanden van het jaar zitten er weer op en – als ik dit schrijf – zie ik de sneeuwklokjes al in de tuin staan. Komt er nog winter of is dit de aankondiging van het voorjaar? Velen zullen uitzien naar de lentezon.

In deze editie zal ik mij eerst voorstellen. Daarnaast komt een groot aantal onderwerpen kort aan bod.

Personele wijziging

In de december-uitgave van het Tonckeltje gaf Rocco van Dijk aan dat hij iets anders gaat doen binnen Gasunie en dat ik het spreekwoordelijke stokje overneem. Inmiddels is dat gerealiseerd. Begin januari reed ik voor de eerste keer in mijn nieuwe rol de poort van de installatie binnen.

Even voorstellen

Mijn naam is Frido Overmars en ik ben 55 jaar oud. Na mijn opleiding in de techniek ben ik in 1990 gestart bij Gasunie. Eerst bij de onderzoeksafdeling in Groningen waar we onderzochten hoe aardgas zo optimaal mogelijk ingezet kon worden. Eind jaren 90 heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling Operations die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het gastransportnetwerk. Binnen deze afdeling heb ik in leidinggevende functies op meerdere plekken in het land gewerkt, zoals Waddinxveen, Eindhoven, Deventer en de laatste vijf jaar op installatie Ommen. Nu ben ik weer terug in het noorden, waar ik naast de installatie van EnergyStock verantwoordelijk ben voor de compressorstations in Spijk, Scheemda en Grijpskerk en voor de stikstofinstallatie in Zuidbroek die op dit moment wordt uitgebreid. Mijn eerste indruk van de locatie van EneryStock is zeer positief. De technische staat is zeer goed en de medewerkers werken er zorgvuldig en met veel vakmanschap.

Voor mij heeft “veiligheid” altijd op de eerste plek gestaan. De spreekwoordelijke uitspraak “we doen het veilig of we doen het niet” is mijn leidraad. Ook voor de ontwikkelingen die bij EnergyStock plaatsvinden, geldt dat. Ik zal erop inzetten om de overlast van de activiteiten voor de omgeving te beperken en we zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Ik zal dan ook zeker doorgaan met de bijdrage in het Tonckeltje. Mocht er een keer een situatie zijn waarover u meer wilt weten of die toch tot hinder leidt, laat het me dan weten. Al met al zie ik uit naar een mooie periode in het noorden van het land.

Naam rubriek

Tot vorig jaar heette deze rubriek Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending. Aangezien we toewerken naar de ontwikkeling van cavernes om waterstof in op te slaan, dekt die naam de lading niet meer. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe naam: Energiebuffer Zuidwending. Deze naam sluit ook aan bij de website die is vernieuwd: www.energiebufferzuidwending.n

In januari zijn we verdergegaan met het demonstratieproject rond de opslag van waterstof. Op dit moment is het boorgat gevuld met een kleine hoeveelheid waterstof. De waterstof blijft tot na de zomer in de werkput staan. We onderzoeken hoe de gebruikte materialen zich over langere tijd gedragen. Na de zomer halen we de waterstof uit de put. Uiteraard koppelen we onze bevindingen na de zomer ook weer aan u terug.

Honden

We hebben er in april vorig jaar ook al aandacht aan besteed: loslopende honden die voor overlast zorgen doordat ze vogels en andere dieren opjagen en hun behoefte doen in de akkerranden. Na vragen van omwonenden wilden we er nogmaals aandacht voor vragen en de oproep aan hondenbezitters om de honden aan te lijnen en de uitwerpselen op te ruimen.

Iets andere aanblik

De aanblik van de installatie zal de komende jaren wat gaan veranderen. Aan de voorzijde gaan we namelijk een bomenrij aanplanten. Het idee hiervoor ontvingen we van een omwonende. We hebben gekozen voor zeven verschillende soorten bomen met verschillende bloeitijden, waaronder de els, berk, boswilg en de moeraseik. Deze bomen zullen over enige jaren als ze wat groter zijn een mooie zichtbepalende uitstraling geven.

Revisie vergunning

Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft EnergyStock een nieuwe vergunning aangevraagd voor alle activiteiten op Aardgasbuffer Zuidwending. De nieuwe vergunning bevat in hoofdzaak dezelfde elementen als de huidige vergunning. EZK verwacht in februari/maart een ontwerpbesluit te publiceren. Op dit ontwerpbesluit kan door iedereen een zienswijze worden ingediend.

Ingezonden door: Frido Overmars | Manager Installaties Noord Nederland