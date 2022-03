Fietsendief op heterdaad aangehouden

EMMEN – Donderdag heeft de politie een fietsendief op heterdaad betrapt.

Donderdag hielden een aantal agenten een actie in het centrum van Emmen. Dit naar aanleiding van de vele fietsendiefstallen die plaatsvinden. Een aantal agenten ging onopvallend op pad. Op een gegeven moment ziet een agent in burger, een verdacht persoon die opvallend veel interesse heeft voor een geparkeerde fiets. Het was hem bekend dat deze persoon niet de eigenaar van de fiets was.

Op het moment dat de persoon de fiets pakte en weg fietste, zette de agent de achtervolging te voet in. Hierop is de persoon op heterdaad aangehouden. Na onderzoek bleek dat er nog een persoon betrokken was bij de diefstal. Ook deze persoon is direct aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

Bron: Politie Emmen