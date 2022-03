DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Maandag is tussen 5.30 en 12.40 uur in een parkeergarage aan de Ludmillenstraße in Meppen een geparkeerde zwarte Audi A3 aangereden. Hierdoor ontstond voor 500 euro schade. De veroorzaker is doorgereden.

Aschendorf

Woensdagochtend zijn brandweer en politie om 10.20 uur uitgerukt naar een leegstaand gebouw aan de Molkereistraße in Aschendorf. Daar was in de kelder van het gebouw door onbekende oorzaak een hoop afval in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Aschendorf geblust. Er raakte niemand gewond.

Lathen

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 1.40 uur ingebroken bij een bedrijf aan de Von-Arenberg-Straße in Lathen. De daders kwamen binnen door een raam te vernielen. Binnen werd alles doorzocht. De buit bestond uit een onbekend geldbedrag.

In dezelfde nacht waren er in Lathen nog twee inbraken. Dieven bezochten drie bedrijven aan de Mühlentannen en Am Steinschlag. Ook daar werden ruiten vernield om binnen te komen en werd geld buit gemaakt. Over de hoogte van de schade is niets bekend. De politie is nog met het onderzoek bezig. Of de vier inbraken door dezelfde daders zijn gepleegd staat nog niet vast.

Bunde

Tussen 9 maart 15.45 en 10 maart 06.35 uur is ingebroken bij een loods op een terrein aan de Boenster Straße in Bunde. Er werden diverse machines, zoals bladblazers kettingzagen, weggenomen.

Haren

Op 4 maart is tussen 7.00 en 7.30 uur op de parkeerplaats bij een supermarkt aan de Rütenbrocker Straße in Haren een grijze Peugeot aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie zoekt getuigen van de aanrijding.