Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 21 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt.

ZON HELEMAAL TERUG | MAXIMA BOVEN 15 GRADEN

Het is een helder begin van de dag en het is rustig met een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag komen er vooral wat stapelwolken maar het blijft vrij zonnig. De wind is vanmiddag zwakjes uit het zuiden tot zuidoosten, de temperatuur stijgt naar een mooie 15 of 16 graden.

Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 5 graden en dan is het opnieuw helder, mogelijk is er wat grondmist. Morgen is een zonnige dag met een maximumtemperatuur van liefst 18 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.

Na morgen blijft het overwegend zonnig maar vanaf donderdag komt er af en toe wel wat bewolking uit het noorden. Eerst is het ’s middags 15 á 16 graden, eind van de week 13 á 14 graden. Dus het zal vooral weer droog zijn de komende week.