Handen uit de mouwen op de Doemiddag in Stad!

GRONINGEN – Wie graag met zijn handen werkt en op zoek is naar een leuke (andere) baan, wordt binnenkort op zijn wenken bediend. Op donderdag 7 april van 13.00 tot 17.00 uur vindt de allereerste Doemiddag plaats op Talentperron en Harm Buiterplein naast station Europapark in Groningen. Daar kunnen werkzoekenden, baanveranderaars en scholieren op een leuke manier kennismaken met werkgevers en opleiders uit de sectoren techniek, bouw en groen. Je kunt letterlijk de handen uit de mouwen steken en ervaren wat het echte werk inhoudt. Zo ontdek je welk vakgebied het beste bij je past. Wie mee wil doen moet zich wel even aanmelden op kansrijkberoep.nl/doemiddag.

Een deel van de Doemiddag vindt buiten plaats op het plein voor het gebouw van gemeente Groningen en UWV. Daar staan de bedrijven met het grotere materieel of zijn de activiteiten die alleen buiten kunnen plaatsvinden. Binnen is Talentperron de plek waar bezoekers gesprekken kunnen voeren en zich kunnen laten voorlichten over kansrijke beroepen. Ook kunnen ze hun vaardigheden testen. Elke bezoeker kan rekenen op persoonlijke aandacht en gaat altijd naar huis met een vervolgafspraak.

De Doemiddag is een initiatief van Kansrijkberoep.nl, het beroepenplatform van Werk in Zicht (UWV en gemeenten). De organisatie vindt plaats in samenwerking met werkgevers en opleiders uit de regio en Talentperron op het Harm Buiterplein. De sectoren techniek, bouwen en groen ervaren een toenemende schaarste aan gemotiveerde vakmensen. Voor hen is de Doemiddag het eerste grotere publieksevenement sinds de coronacrisis waar ze in contact kunnen komen met een brede groep belangstellenden. Het is tevens het eerste grote evenement dat plaats vindt op Talentperron.

Volgens May Ann Steneker, werkgeversadviseur van UWW en mede-organisator, is de Doemiddag geschikt voor iedereen die zin heeft in een baan met toekomst. “We merken dat steeds meer werkgevers mensen willen opleiden. Ervaring en opleiding zijn dan minder belangrijk. Het gaat meer om motivatie. Tijdens de Doemiddag op 7 april laten werkgevers uit de techniek, bouw en groen je echt kennismaken met het vak. Je kunt kabels gaan trekken, een schakelkast aansluiten, een Ipad-houder of een proeflas maken. Er is zoveel te doen! Op die manier kom je er snel achter of je voor techniek, bouw of groen wilt kiezen. En je hebt meteen contact met een mogelijke werkgever of een opleider. Zonder gedoe, gemakkelijk en snel. We hopen dat veel mensen zich aanmelden op kansrijkberoep.nl/doemiddag!”

Ingezonden door UWV