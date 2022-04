Provincie Groningen wint 2 medailles bij landelijke vakfinales

GRONINGEN – Nederland is 72 Nederlands kampioenen rijker. Bij Skills Heroes, de vakfinales voor het mbo, wonnen Groningse studenten 1 gouden en 1 zilveren medaille. De ontknoping vond op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april plaats tijdens Skills The Finals, het landelijke finale-evenement dat dit jaar plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier streden 142 vmbo-leerlingen en 434 mbo-studenten om het Nederlands kampioenschap in hun vakgebied.

Bezoek van ministers Dijkgraaf én Wiersma

In aanloop naar Skills The Finals gingen duizenden leerlingen en studenten de strijd met elkaar aan in voorronden en regionale kwalificatiewedstrijden. De winnaars plaatsen zich uiteindelijk voor Skills The Finals. Bezoekers konden de finalisten live in actie zien en deelnemen aan de LOB Experience: 70 doe-activiteiten bedoeld voor vmbo-leerlingen waarmee zij beroepen leerden kennen en zelf konden ervaren. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezocht Skills The Finals voor de eerste keer. “Ik ben echt enorm onder de indruk van dit evenement,” aldus minister Dijkgraaf. “De grootte, alle activiteiten, maar nog het meest van het enthousiasme van alle jongeren hier. Het is zo belangrijk dat we het beroepsonderwijs laten zien en dat daar topprestaties worden geleverd. Jongeren zien dat hier met eigen ogen en in zoveel verschillende richtingen. Dat is ontzettend belangrijk in hun studiekeuze.” Ook Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bezocht Skills The Finals. “We hebben veel goede vakmensen nodig. Er is veel te kiezen en dat maakt de opleidingskeuze niet gemakkelijk. Jongeren kunnen hier beroepen zien en zelf ervaren, dat maakt kiezen makkelijker. Op dit evenement zie je dat dit ontzettend goed werkt.”



Medailewinnaars Skills Heroes

Goud:

Aukje Bouwman, ROC Menso Alting – Verzorgende IG

Zilver:

Zoêy Veldman, Noorderpoort – Tandartsassistent

Impact

Skills The Finals 2022 is onderdeel van een gezamenlijke promotie van het beroepsonderwijs onder de noemer ‘dit is mbo’. WorldSkills Netherlands werkt daarbij nauw samen met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven zoals het Ministerie van OCW, MBO Raad, VO Raad, SBB, Expertisepunt LOB en een groot aantal sponsoren. Skills The Finals 2022 werd georganiseerd in samenwerking met de Utrechtse mbo-scholen ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, Nimeto en Yuverta. Erik van der Zwan, directeur WorldSkills Netherlands: “Door de groei van deelnemende scholen aan ons programma kunnen wij met onderwijspartners en bedrijfspartners steeds meer impact maken voor het beroepsonderwijs en dat begint bij het vmbo. Jonge vakmensen binnen het beroepsonderwijs moeten wij koesteren en blijven uitdagen en zo mooi op weg helpen naar een succesvolle, professionele loopbaan met ongekende carrière kansen. Hier op Skills The Finals loopt zoveel top- en vaktalent rond, talent dat de Nederlandse arbeidsmarkt zo hard nodig heeft.”

Een overzicht van alle medaillewinnaars per vakgebied staat op:

https://worldskillsnetherlands.nl/stf/uitslagen.

