BORGER, EMMEN – De Oertijdmarkt verhuist van Borger naar Emmen. De 16e editie van het prehistorische festijn wordt op zondag 31 juli van 10:00 tot 17:00 uur gehouden op het terrein van de wielerbaan bij stadion De Oude Meerdijk.

De markt met allerlei activiteiten en kramen op het gebied van archeologie en geologie was jarenlang een begrip in Borger, waar het festijn elke zomer bij het Hunebedcentrum werd gehouden. In de afgelopen twee jaren was dat niet mogelijk door corona, maar dit jaar zou het wel weer kunnen, ware het niet dat het centrum dergelijke markten niet meer mag organiseren omdat het tegenwoordig deel uitmaakt van het Hondsrug UNESCO Geopark.

Daarop droeg directeur Harrie Wolters van het Hunebedcentrum de organisatie van de Oertijdmarkt over aan een connectie: Stonehunter Eric van IJsseldijk uit Erm, die met groot enthousiasme en een uitgebreid netwerk in zowel de archeologische hoek als het Emmense aan de slag is gegaan met de organisatie. En een geschikte locatie vond in Emmen.

Inmiddels heeft Van IJsseldijk zo’n 80 standhouders bereid gevonden mee te verhuizen naar Emmen, alsmede een boeiend entertainment-programma samengesteld voor jong en oud. Zo kun je er zelf een vuistbijl maken onder begeleiding van de Nederlands kampioen vuistbijl maken; kun je stenen en mineralen laten determineren door experts, stenen schilderen, goud pannen en munten zoeken met een metaaldetector.

Ook gaan de legendarische tijdreizigers van Tempus terug naar de oertijd en wordt de markt muzikaal opgeluisterd. De standhouders geven informatie over archeologie, geologie, mineralen, fossielen, sieraden en aanverwante producten. Die uiteraard ook te koop zijn.

Foto: Oertijdmarkt: Davado.

Op de andere foto staan de nieuwe organisator, Stonehunter Eric van IJsseldijk, die bij de organisatie ondersteund wordt door Rita Klasen van het bedrijf Natuurlijk.

Info: www.oertijdmarkt.nl

Ingezonden