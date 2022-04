Belevenis natuur en historie Hasseberg en Zuidveld

SELLINGEN – Zondagochtend 24 april a.s. organiseert Staatsbosbeheer Westerwolde een natuurwandeling vanaf 10 jaar.

Vanaf de Hasseberg, met z’n 14,2 meter het hoogste natuurlijke punt van onze provincie, gaan we via de Duitse grens naar Zuidveld. Onderweg verteld de gids over het ontstaan van de Hasseberg, de vroegere veenwegen uit de Ijzertijd en een heks (Hasje) die eenzame reizigers ’s nachts lokte met een vuurtje zodat ze in het omringend moeras verdronken. Na Zuidveld steken we de Ruiten Aa over en gaan we naar het Sellingerbos.

Dieren, zoals hazen, reeen en vele soorten vogels laten zich vaak zien. Dus een verrekijker is een aanrader om mee te nemen.

We gaan over smalle, onverharde paden (niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking). Kleed je op het weer en loop op stevig schoeisel.

We vertrekken om 10:00 uur vanaf het sluizencomplex op de kruising Ruiten Aa kanaal west III/IV en Hassebergweg 43, 9551 CB Sellingen. We zijn om circa 12:30 uur terug. De totale route is ongeveer 8 km.

Maximum aantal deelnemers is 20.

Aanmelden/boeken op: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/westerwolde/natuur-en-historiewandeling-hasseberg-en-zuidveld

