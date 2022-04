Westerwolde keert met de kleinst mogelijke overwinning terug uit Gieten

GIETEN – Na de kleine deceptie van afgelopen maandag tegen streekgenoot Bellingwolde, toog Westerwolde zondag 24 april vol goede moed naar Gieten om het aldaar op te nemen tegen de plaatselijke trots. Bij een ieder lag de sensationele 4 – 3 overwinning van Westerwolde in het eerste treffen tussen beide ploegen aan het begin van de competitie nog vers in het geheugen en dus konden de Vlagtwedders bij voorbaat de borst nat maken. En op het voor de wedstrijd beregende veld was dat ook zo. Qua spelbeeld was Gieten merendeels de bovenliggende ploeg, met name in de tweede helft. Toch trok Westerwolde via het mooiste voetbalmoment uit de wedstrijd opnieuw aan het langste eind. Een flitsende combinatie stelde gelegenheidsspits Michel ter Horst in staat zijn basisdebuut in de competitie extra glans te geven met een fraaie treffer. De jonge spits kon zich dan ook na de 1 – 0 overwinning als matchwinnaar extra in het zonnetje laten zetten.



Gedurende de eerste helft waren de krachtsverhoudingen tussen de ploegen nagenoeg gelijkopgaand. Het spel golfde op en neer, maar tot doelrijpe kansen leidde dit niet. Gieten was in dit bedrijf nog het dichtst bij een treffer, maar een goede inzet belandde op de buitenkant van de paal. Scheidsrechter Hooge uit Hoogeveen kon dan ook beide teams en hun begeleiding met de bekende brilstand naar de kleedkamer sturen.



In de tweede helft een optisch beter Gieten. Maar de defensie van Westerwolde onder leiding van de deze middag teruggekeerde en prima spelende Arjen Heidekamp kende niet veel moeite de aanvalsgolven van de Gietenaren te neutraliseren en gaf dan ook geen krimp. Zelf kwam de elf van trainer Richard Streuding er niet echt gevaarlijk meer uit, totdat in de 62e minuut er een prachtig voetbalmoment viel te noteren. Met de rug naar het doel werd spits Michel ter Horst ingespeeld. De debutant speelde de bal in een keer naar de mee opgestoomde René v.d. Laan, die na een dribbel de bal vanaf de achterlijn keurig teruglegde op de vrijgelopen Ter Horst. Met een simpele voetbeweging liet laatstgenoemde de bal gedecideerd achter keeper v.d. Heyde van Gieten tegen het net ploffen: 0 – 1. In het resterende half uur kwam Gieten niet verder dan een afgekeurd doelpunt wegens buitenspel en Westerwolde zag een prima vrije trap door Arjen Heidekamp op bekwame manier door de goalie van Gieten gekeerd. Na ruim toegekende extra tijd was het dan ook Westerwolde dat met de kleinst mogelijke overwinning van het veld stapte en middels een snel aangeboden pilsje de kater van vorige week letterlijk en figuurlijk wegspoelde. De 1 – 0 zege was wat het spelbeeld betrof misschien een enigszins gelukkige, maar was er wel een die op karakter werd bereikt en dus uitbundig kon worden gevierd.



Hilarisch in de tweede helft was het feit dat doelman Rudie Bergman als terreinman namens Gieten aan de slag moest. Een door scheidsrechter Hooge – die trouwens een goede wedstrijd floot – geconstateerd gat in het strafschopgebied werd door Bergman met een stevige schep zand op bekwame manier gedicht.



Door deze overwinning heeft Westerwolde nu 25 punten uit 16 gespeelde wedstrijden en ligt wat dat betreft keurig op koers om het seizoen als een degelijke middenmoter af te sluiten. Met twee thuiswedstrijden in het vooruitzicht kan er geprobeerd worden weer richting de top-5 van de ranglijst te klimmen. Maar dan moet er komende donderdagavond eerst een goed resultaat in de inhaalwedstrijd tegen SPW worden gehaald en moet er ook worden geprobeerd volgende week zondag FC Ter Apel ’96 aan de zegekar te binden. Maar met eenzelfde wedstrijdinstelling als deze zondagmiddag in Gieten het geval was, kunnen de Vlagtwedders een heel eind komen.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Thorben Hulsman (62e min. Elroy v.d. West) – Arjen Heidekamp – Rudolf Riks (C) – Frank Riks – Mark Geukes – Merill Wakker – Julian Smid – René v.d. Laan (76e min. Merijn te Velde) – Michel ter Horst – Mikai Luijten (71e min. Ben Ophof)

Scheidsrechter: dhr. F. Hooge

Amusementswaarde: 6,5 Toeschouwers: 100

Tekst en foto’s: Harm Jan Pleiter