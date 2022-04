Meet gratis uw bloeddruk tijdens de Mei Meet Maand

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Tijdens de Mei Meet Maand van de Hartstichting kunnen mensen onder begeleiding van een medewerker van de Hartstichting zelf hun bloeddruk komen meten in de Bibliotheken van Westerwolde en Stadskanaal.



Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge bloeddruk, en daarmee een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben. Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk rondloopt. Van hen weet 40% niet dat zij een hoge bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. Meten is daarom belangrijk. Om het meten van de bloeddruk voor iedereen toegankelijk te maken, richt de Hartstichting in de maand mei openbare meetpunten in door het hele land. Tijdens de Mei Meet Maand kunnen mensen onder begeleiding hun bloeddruk meten in de Bibliotheken van Westerwolde en Stadskanaal.



Kom naar de meetpunten in de Bibliotheken van Ter Apel en Vlagtwedde. Data: vanaf vrijdag 6 mei elke donderdag en vrijdag (uitgezonderd Hemelvaartsdag) in de bibliotheken van Ter Apel/Vlagtwedde/Musselkanaal/Onstwedde en Stadskanaal van 11.00 – 17.00 u. In Stadskanaal is het ook mogelijk op de zaterdagen in de maand mei.

Het meten is gratis en een afspraak maken is niet nodig.

Ingezonden