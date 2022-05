Twee jubilarissen bij het voorjaarsconcert van Dindua

VLAGTWEDDE – Gisteravond gaf Christelijke muziekvereniging Dindua een fantastisch voorjaarsconcert in ‘t Kruispunt te Vlagtwedde. Na twee jaar konden de muzikanten van Dindua weer écht van zich laten horen en dat heeft het publiek geweten.



Om 19.30 uur maakten de muzikanten van Dindua een indrukwekkende opkomst met dirigent Heerko Koops voorop, verkleed als Darth Vader van de film Star Wars. Op het podium werd dan ook als eerste nummer de Raiders March gespeeld. Voorzitter Aike Wolfs opende het concert waarna hij het sprekers-stokje doorgaf aan Harma Hulzebos. Het voorjaarsconcert had een gevarieerd programma; zo werden er de gedragen muziekstukken gespeeld als Eternal Father strong to save en To a friend, maar ook filmmuziek zoals Moments of Morricone. Leerlingen Albert en Alexia lieten horen wat zij in in een paar lessen al hadden geleerd.



Na het eerste blok gaf Harma het woord aan Ronald Cuperus. Hij is lid van Dindua en ook bestuurslid van de Muziekbond Groningen en Drenthe. Ronald mocht namens de muziekbond Aike Wolfs feliciteren met zijn 12,5 jarig jubileum als muzikant. Aike is begonnen op de cornet maar speelt tegenwoordig 1e trompet. Ook Jan Luring kreeg namens de muziekbond felicitaties voor zijn 40 jarig jubileum als muzikant. Jan heeft verschillende instrumenten bespeeld. Van althoorn, tot euphonium en nu de bes-bas.Beide jubilarissen hebben een oorkonde en insigne ontvangen en uiteraard de hartelijke felicitaties van alle leden van Dindua.



Na de pauze zat de sfeer er goed in bij het publiek én op het podium. Het publiek kreeg nummers als Instant Concert, Ik ga zwemmen en Wellerman te horen.



Als afsluiter was er het muziekstuk ‘Atje voor de sfeer’ wat zorgde voor een gezellig einde van een mooie, muzikale avond.

Ingezonden door Simone Nuninga

Foto’s: Jan Bossen