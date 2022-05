Groningse trouwceremonie 1,5% duurder dan vorig jaar, grote verschillen tussen gemeenten

GRONINGEN – Trouwen in een Gronings gemeentehuis is dit jaar opnieuw duurder geworden. Koppels betalen 1,5% meer dan in 2021 om op vrijdag het jawoord te geven, de populairste trouwdag van de week. Op gemeenteniveau loopt deze toename op tot 2% in Pekela. Dit en meer blijkt uit onderzoek van ThePerfectWedding.nl naar de gemeentelijke trouwkosten in 2022.

Vrijwel alle Groningse gemeenten voerden een verhoging door in het trouwtarief. Enkel de gemeente Oldambt voerde geen verandering door in de kosten om er te trouwen, daar bleef het doordeweekse tarief € 309.

Pekela rekent hoogste kosten jawoord op vrijdag

Vorig jaar kostte een Groningse trouwceremonie op vrijdag gemiddeld nog € 407,94, maar dit bedrag is inmiddels opgelopen tot € 413,96. Maar Groningse gemeenten hanteren een grote variatie aan tarieven.

Westerwolders betalen € 279,10 om op vrijdag in het huwelijksbootje te stappen, terwijl inwoners van Pekela ruim twee keer zoveel kwijt zijn met € 642,20. De allerduurste ceremonie van de provincie Groningen is echter in het weekend: voor een huwelijkssluiting op zaterdag of zondag betaalt een bruidspaar in Pekela maar liefst € 891,90.

Ondanks Kamervragen geen verandering in beleid

Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl vindt de verschillen opvallend: “Dat de ceremonietarieven zo van elkaar verschillen is eigenlijk best gek, want we hebben bij iedere gemeente alleen gekeken naar dezelfde ceremonie, met een uitgebreide toespraak van een trouwambtenaar. Een paar jaar geleden hebben we hier ook al onderzoek naar gedaan en zijn er zelfs Kamervragen over gesteld. Het verbaast mij dat hier nog steeds niets mee gedaan is.”

Top 3 Groningse gemeenten met goedkoopste ceremonies, doordeweeks:

Westerwolde: € 279,10 Oldambt: € 309,00 Groningen: € 330,85

Top 3 Groningse gemeenten met duurste ceremonies, in het weekend:

Pekela: € 891,90 Veendam (zaterdag): € 891,05 Oldambt (zondag): € 841,00

Vergelijk hier de kosten voor trouwen in jouw gemeente met andere omliggende gemeenten: https://www.theperfectwedding.nl/trouw-feestlocaties/kosten-ceremonie

Ingezonden