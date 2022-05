Isoleren in Oost-Groningen nu extra interessant door isolatie-actie

OOST-GRONINGEN – Voor huiseigenaren in Oost-Groningen die erover nadenken hun woning te verduurzamen is dit hét moment. Jouwbespaarcoach organiseert namens de Oost-Groninger gemeenten samen met het Regionaal Energieloket een isolatie-actie. Zo is isoleren nu extra voordelig en makkelijk. Op dinsdag 17 mei om 19.30 uur is er voor geïnteresseerden een online informatieavond. Hier horen bewoners alles over de actie: het aanbod, de financieringsmogelijkheden en kunnen ze hun vragen stellen.



Bij veel woningen die tussen 1920 en 1988 gebouwd zijn, ontbreekt het aan goede isolatie. Dit zorgt ervoor dat warmte naar buiten kan lekken, waardoor het meer energie kost om een woning warm te krijgen. Verduurzamen is gunstig voor de waarde van een woning én zorgt voor een besparing op energiekosten.

Door mooi aanbod is isoleren nu interessant

Arjan Hermanides, projectleider Jouwbespaarcoach.com, is enthousiast: “Met deze isolatie-actie helpen we inwoners met verduurzamen en besparen op hun woonlasten. Het Regionaal Energieloket heeft aanbiedingen van verschillende isolatiebedrijven met elkaar vergeleken op basis van ruim 30 punten. Bevo Isolatie & Duurzaamheid kan goede kwaliteit leveren voor een hele scherpe prijs. Door mee te doen, profiteer je in het najaar meteen. Je gaat dit zeker merken in je stookkosten.”



Informatieavond Isolatie-actie

Op dinsdag 17 mei, van 19:30 tot 20:30 uur, kunnen geïnteresseerden aanschuiven bij de online informatiebijeenkomst over de isolatie-actie. De gemeente, Jouwbespaarcoach, het Regionaal Energieloket en het isolatiebedrijf zijn aanwezig. Ze vertellen over het aanbod, de subsidies en leningen en beantwoorden vragen. Alle informatie over de isolatie-actie en hoe bewoners zich kunnen inschrijven voor de online informatieavond staat op: Jouwbespaarcoach.com/isolatie

Jouwbespaarcoach

Jouwbespaarcoach.com is een gezamenlijk initiatief van de Oost-Groninger gemeenten. Zij helpt gratis en vrijblijvend woningeigenaren met energie besparen en het verduurzamen van de woning. Huiseigenaren die willen weten of isolatie voor hun woning interessant is, kunnen via Jouwbespaarcoach.com een gratis Quickscan laten doen. Binnen 2,5 uur krijgt de bewoner een indicatie welke isolatiemaatregelen relevant zijn in hun situatie: met kosten, terugverdientijd en de besparing. Ook kan een gratis Energie Bespaarpakket worden aangevraagd en biedt Jouwbespaarcoach Energiecoach gesprekken aan. Een Energiecoach bekijkt waar in een woning bespaarmogelijkheden liggen en geeft tips om energiezuiniger te wonen.

Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is een samenwerking tussen gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven om inwoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. Het Regionaal Energieloket doet het uitzoekwerk, verkent de mogelijkheden, zoekt uit welke subsidies er zijn en zoekt betrouwbare bedrijven voor het uitvoeren van duurzame maatregelen. Dankzij de samenwerking met gemeenten kan het Regionaal Energieloket woningeigenaren kosteloos van objectieve en transparante informatie voorzien.

