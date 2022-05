Gemeente Veendam presenteert nieuwe projecten tijdens de Nieuwbouw/verbouwbeurs XL

VEENDAM, GRONINGEN – Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022 staat de gemeente Veendam op de Nieuw- en verbouwbeurs XL in MartiniPlaza. Deze beurs staat in het teken van nieuwbouw- en verbouw van woningen. Naast de diverse nieuwbouwprojecten in de gemeente Veendam wordt ook de veelzijdigheid van Veendam belicht tijdens de beurs.

Veendam ontwikkelt!

Veendam is dé Parkstad van de provincie Groningen met veel groen, mooie waterpartijen en karakteristieke elementen. De veelzijdigheid van Veendam is ook terug te zien in het woningaanbod. En er wordt de komende jaren nog meer gebouwd! Tijdens de Nieuwbouw/verbouwbeurs presenteert de gemeente Veendam een aantal nieuwe projecten. Nieuwe projecten met een grote diversiteit, die passend zijn voor de woningbehoefte van verschillende doelgroepen. Meer informatie: www.veendam.nl/wonen

De beurs

Nieuwbouw/Verbouw XL brengt ontwikkelingen uit de regio een stap dichterbij. De beurs in MartiniPlaza barst uit haar jasje met de nieuwste projecten en alles over verbouwen en financieren. Anno 2022 staat de beurs voor een brede nieuwbouwpresentatie. Gemeentes, financiers en makelaars laten zich vergezellen door keuken-, badkamer- en vloerenspecialisten en experts op het gebied van toekomstbestendig bouwen en verbouwen. Bovendien kunnen bezoekers onder meer met vragen terecht betreffende isolatie, zonne-energie, groene daken en de beveiliging van het huis. Nieuwbouw/Verbouw XL biedt een beursvloer met projecten en stands, aangevuld met een programma bestaande uit adviezen en presentaties.

Bezoek de beurs

Nieuwbouw/Verbouw XL is vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur en is gratis te bezoeken. Een ticket voor de beurs is gratis te verkrijgen na registratie via www.nieuwbouwxl.nl.

