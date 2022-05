WILDLANDS introduceert als eerste dierenpark serveerrobot in horeca

EMMEN – In één van de restaurants in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen kunnen bezoekers sinds vandaag bediend worden door A.I.S.A. Dit is een robot die bestellingen rondbrengt. WILDLANDS heeft hiermee een primeur; nog geen enkel ander dierenpark heeft zo’n mechanische medewerker rondrijden.

A.I.S.A. is een afkorting die staat voor Artificial Intelligence Serving Assistent. De robot zal het huidige personeel ondersteunen in de bediening en dient niet ter vervanging. Bezoekers van het park kunnen namelijk in Momma’s Restaurant, de eetgelegenheid in Serenga, vanaf hun tafel een bestelling plaatsen middels een QR-code. Deze bestelling wordt in de keuken afgehandeld en de serveerrobot A.I.S.A zal het eten uitserveren.

WILDLANDS is trots om als eerste dierenpark zo’n innovatief apparaat aan het werk te hebben. Richard Dekkers, manager Horeca en Retail in WILDLANDS zegt hierover: “Als park pionieren we graag en staan we bekend om ons avontuurlijke karakter. A.I.S.A is hierop wederom een mooie aanvulling. Ze is niet alleen nuttig, maar zorgt ook voor extra beleving. Ze rijdt elektrisch, dus is nog duurzaam ook! ”

