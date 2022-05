Vijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude (Update)

GRONINGEN, NEDERLAND – Op 10 mei zijn vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden. Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn. Zij worden verdacht van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrift. Hun woningen en een woning in de gemeente Opsterland zijn doorzocht, evenals drie kantoorpanden in Tynaarlo en de gemeenten Lingewaard en Noordenveld. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie personenauto’s en negentienduizend euro contant geld.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een aangifte van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op tientallen TVL-aanvragen stonden zeer hoge referentie omzetten die vele malen hoger waren dan de omzetten die waren aangegeven bij de Belastingdienst. Daardoor leek het dat de ondernemers door de corona-epidemie een grotere omzetdaling hadden dan in werkelijkheid het geval was.

Het vermoeden is dat de vijf verdachten namens diverse bedrijven voor zes miljoen euro onjuiste TVL-aanvragen hebben ingediend bij RVO. Bij deze aanvragen zijn vermoedelijk bewust valse omzetgegevens opgegeven, die onderbouwd zijn met valse documenten. De aanvragers hebben mogelijk geprobeerd onjuiste voorstelling van zaken te geven om onrechtmatig TVL te ontvangen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

(Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL was bedoeld als tegemoetkoming voor ondernemers die als gevolg van de door de overheid ingestelde coronamaatregelen moeite hadden met het betalen van hun vaste lasten.)

Bron: FIOD

Update

Tijdens het onderzoek werd bij toeval in een bedrijfspand aan de Exportweg in Tynaarlo een drugslab ontdekt. Deze was op dat moment niet in werking. Het lab is vanavond ontmanteld.

Omstreeks 17:00 uur is er in een bedrijfspand aan de Exportweg in #Tynaarlo een drugslab aangetroffen. Samen met de @FIOD waren we op die locatie vanwege een lopend onderzoek. Tijdens dit onderzoek troffen we het drugslab. Deze was op dat moment niet in werking. — Politie Drenthe (@POL_Drenthe) May 10, 2022