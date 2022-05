V.V. Veelerveen nog altijd ongeslagen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 23 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER ENKELE BUIEN | KOELE EN WISSELVALLIGE WEEK

Het wordt een wisselvallige maandag met vanochtend nog wel een beetje zon en het is nog droog, maar vanmiddag en vanavond neemt de kans op regen toe en vooral later op de dag is er ook kans op een flinke bui, mogelijk met onweer. Er kan tot middernacht meer dan 10 mm water vallen en de maximumtemperatuur is vanmiddag 23 á 24 graden. Eerst is er een matige zuidoostenwind, vanavond waait de wind uit het noordwesten.

Vannacht en morgen is er een zuidwestenwind en vannacht is het de meeste tijd droog, maar morgen is er veel bewolking en af en toe valt er een regenbui. Minimum vannacht rond 11 graden en maximum morgen rond 17 graden: dat is dus een flink stuk koeler dan vandaag.

Woensdag is er ook een matige tot krachtige zuidwestenwind, maar de buienkans is dan minder groot en er zijn iets meer opklaringen. Donderdag is het droog met een westenwind, vrijdag is er weer kans op een bui. Het is dus een wisselvallige week, met vanaf morgen matige temperaturen voor deze periode in het jaar.