Agenten treffen geld en drugs aan bij controle scooter

GRONINGEN – De politie trof bij een controle geld en drugs aan.

Omdat de politie de indruk had dat de bestuurder van een scooter in het centrum van Groningen te snel reed werd hij staande gehouden. Hij en zijn scooter werden meegenomen naar het politiebureau voor een controle op de rollerbank.



Onderweg naar het bureau zagen de agenten dat de bestuurder met zijn hand in zijn broekzak ging en zagen dat hij opvallend langzamer reed. Op het bureau werd de bestuurder gevraagd naar een afstandsbediening voor een eventuele begrenzer. Die had hij niet, was zijn antwoord. Bij de fouillering kwam iets te voorschijn wat geen afstandsbediening was…



Tijdens onderzoek in de scooter kwamen nog meer hard drugs te voorschijn. De bestuurder werd vervolgens aangehouden op verdenking van handel, vervoer en in het bezit hebben van verdovende middelen. De bestuurder mag zich verantwoorden bij de rechter. Het geld, de vermoedelijke harddrugs en de scooter zijn inbeslaggenomen.