Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Oude Pekela

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Deze week gaat de Bingo-superhoofdprijs van € 400,00 naar Oude Pekela.

Tijdens de Radiobingo vanavond zijn weer vele mooie prijzen vergeven. De superhoofdprijs gaat deze week naar Oude Pekela. De gelukkige winnaar krijgt 400 euro! De hoofdprijs van 140 euro gaat naar Ter Apel. Een prijs in de vorm van 70 euro gaat naar Nieuw Weerdinge.

Rijtjesprijzen

25 euro gewonnen in Oude Pekela, Ter Apelkanaal, Bellingwolde

Bingokaarten gewonnen in Musselkanaal

Bol.com cheque gewonnen in Nieuw-Buinen

Troostprijzen

Bingokaarten gewonnen in: Nieuwe Pekela

Om privacyredenen maken wij niet de namen van de winnaars van de bingo bekend, maar mocht u het leuk vinden met de gewonnen prijs op de foto te gaan en dit wereldkundig te maken op www.westerwoldeactueel.nl stuur dan een foto en uw gegevens naar redactie@westerwoldeactueel.nl

Zo doet u mee met de Radiobingo

Deelname aan de Radiobingo is eenvoudig. Ga naar een van onze verkooppunten en koop daar bingoloten á € 0,50 per stuk (* Bingokaarten worden alleen per straatje verkocht). Luister zondag tussen 20.00 en 21.30 uur naar Radio Westerwolde en speel mee! Gewonnen prijzen worden bij u thuis bezorgd.

De bingoverkooppunten en de uitleg van het spel vindt u HIER.