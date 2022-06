Slotfestijn ‘Ik ben ik’ van Kunstenschool ZG in Theater Geert Teis

STADSKANAAL – Kunstenschool ZG staat zaterdag 25 juni in het teken van het jaarlijkse Slotfestijn. De muziek-, dans-, en theaterleerlingen en docenten nemen het publiek in hun optredens mee naar een bijzondere droomwereld.



Speciale gastspeler is theaterdocent Roel Tichelaar. In zijn rol als schoonmaker bij het theater komt hij telkens in een droomwereld terecht. Wordt hij overgehaald iets anders te gaan doen? Of is hij toch het gelukkigst in het theater, waar hij zichzelf kan zijn.



Rondom zijn belevenissen zijn er optredens van dansgroepen, theaterleerlingen, het kinderkoor, bands van De Rijdende Popschool en diverse ensembles.



Het Slotfestijn wordt gehouden in Theater Geert Teis en begint om 15.00 uur. Een ieder is welkom. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij de theaterkassa en online via theatergeertteis.nl.



Uitgebreide informatie is te vinden op: kunstenschoolzg.nl.

Ingezonden