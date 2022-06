Johannes Velthuis bezocht in het kader van Westerwolde Rijgt Blijham

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 21 juni, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | VANAF DONDERDAG KANS OP BUIEN

Het is vandaag de langste dag van het jaar en dat wordt een vrij zonnige. Er is wel wat hoge bewolking en er ontstaan enkele stapelwolken, maar de zon voert de boventoon en de temperatuur stijgt tot een mooie 22 graden. De wind is heel zwak en veranderlijk, en soms is het zelfs helemaal windstil.

Vannacht en morgen is het ook vrij helder en morgen is er ook weer vrij veel zon. En dan is er een zwakke tot matige noordenwind. Het daalt vannacht tot ca. 8 graden, morgenmiddag is de maximumtemperatuur opnieuw zo’n 22 graden.

Donderdag is er een zuidoostenwind en daarmee maken we een sprong naar een middagtemperatuur rond 28 graden. Het blijft tot in de avond nog droog, daarna is er kans op enkele regen- of onweersbuien. Na donderdag blijft die kans op een bui aanwezig en de maximumtemperaturen liggen op vrijdag en zaterdag rond 24 graden, daarna rond 21 graden.