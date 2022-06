Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers maakt zich op voor een zomerse editie van het carnaval op ’t Klooster & De Wieke

TER APEL – Carnavalsvereniging de Kloosterwiekers uit Ter Apel gaat zich opmaken voor een geweldig aanstaand carnavalsfeest. Na twee edities geplaagd te zijn door de corona-pandemie, zal dan nu wel de grootse optocht op ’t Klooster en De Wieke, zoals Ter Apel in carnavalstijd door het leven gaat, en een waar Zomer Carnaval Festival plaats vinden in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 juli.



Ludieke sleuteloverdracht aan de Kloosterwiekers

Inmiddels heeft burgemeester Jaap Velema van de Gemeente Westerwolde op ludieke wijze de sleutel van de gemeente, overgedragen aan Prins Wim de 1e en Vorst Ronald de 1e van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers. Dit vond uiteraard ook in zomerse stijl plaats, in en bij het water van Camping Moekesgat in Ter Apel.

Wat is er allemaal te beleven tijdens het zomerse carnavalsweekend op het Klooster en De Wieke in het weekend van 2 en 3 juli a.s?

Grootse optocht op ’t Klooster & De Wieke

Op zaterdag 2 juli gaat vanaf 14:00 uur, geheel in zomerse stijl, de grootse carnavalsoptocht door het centrum van Ter Apel. De start zal op de Havenstraat worden gegeven door Prins Wim de 1e en de burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema, in het bijzijn van het voltallige college. Met een grote groep praalwagens en heel veel loopgroepen staat er een fantastische optocht klaar. Zo’n 1500 deelnemers lopen in deze optocht mee, na 2 jaar ‘droog te hebben gestaan’, maken alle deelnemers zich klaar voor een gigantisch feest. En dit keer niet eens in de gebruikelijke koude februarimaand maar in het zonnige juli. De deelnemers worden na al die maandenlange werkzaamheden en voorbereidingen door een deskundige jury gejureerd. De prijsuitreiking van de optocht vindt op zondag 3 juli plaats tijdens een zinderend carnavalsfeest in de feesttent op het festivalterrein aan het Dr. Mansholt complex.

Heus Zomer Carnaval Festival op ’t Klooster en de Wieke

Aansluitend aan de optocht gaat het feest direct verder op het festivalterrein aan het Dr. Mansholtpark in Ter Apel. De Kloosterwiekers zullen in het zomerse carnavalsweekend niet zomaar even een feesttent plaatsen, nee dit jaar worden er maar liefst 3 feesttenten geplaatst, op een geheel in zomerse sferen ingericht festivalterrein. Alles wordt uit de kast gehaald om van deze unieke zomerse editie, een feest in festivalsfeer neer te zetten. Vanaf 16:00 uur ’s middags start dit gigantische Zomer Carnaval Festival tot in de hele kleine uurtjes. Een keur aan artiesten zullen op drie verschillende podia aanwezig zijn, waar onder; Broadway ‘The Band’, De Alpenzusjes, DJ Hermen, de Dikdakkers, Ronnie Ruysdael, DJ Kevin, De Feestcommissie, Buurman & Buurman show en Eikens & Warta. Na dat het festival in eerste instantie heel snel uitverkocht was, is er meer ruimte gecreëerd op het terrein, zodat er extra tickets beschikbaar zijn.

Let op: bij toegang tot het festivalterrein is een ID-verplicht!



Kindercarnaval

Zondagmiddag 3 juli zal om 14:00 uur een geweldig kindercarnaval worden georganiseerd in de feesttent op het festivalterrein van het Dr. Mansholtpark in Ter Apel. Deze middag staat helemaal in het teken voor de jeugd van basisschoolleeftijd. Dit jaar zullen de Leesleedies een speciale voorstelling, de Leesleedies op zoek naar Prins Carnaval, spelen! De dansmariekes zullen hun danskunsten vertonen en ook zal hier de prijsuitreiking van de kinderloopgroepen van de optocht plaats vinden. En uiteraard zullen ook de Kloosterwiekers in polonaise met kids, ouders en opa’s & oma’s een feestje bouwen. (toegang = gratis)



Zomer Carnaval Festival – Part 2

Om het zomerse carnaval op ’t Klooster en de Wieke in stijl af te sluiten wordt op zondagmiddag en -avond 3 juli, direct aansluitend van het kindercarnaval, nogmaals vanaf 17:00 uur een geweldig carnavalsfeest in de feesttent op het Dr. Mansholtpark gehouden, deze middag en avond zal vanaf 20:00 uur volledig in het teken zijn van de zinderende prijsuitreiking van de loopgroepen en praalwagens van de optocht. Feestband Moeflons, Jan Biggel, DJ Hermen en De Feestcommissie zullen de muzikale omlijsting verzorgen.



Voor meer informatie over bovenstaande evenementen en activiteiten zie: www.kloosterwiekers.nl



De ludieke video van de sleuteloverhandiging met burgemeester Jaap Velema is hier te vinden: Sleuteloverdracht 2022 – De Kloosterwiekers – YouTube

