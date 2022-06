Boeren blokkeren de grens bij Bourtange en Ter Apel

BOURTANGE, TER APEL – Vanavond waren er blokkades bij de grensovergangen Ter Apel en Bourtange. Hiermee vroegen boeren aandacht voor de stikstofproblematiek.

Met de voorgestelde plannen die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde is bij boeren grote onrust ontstaan. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met veertig procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast.

In beschermde natuurgebieden mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer zijn, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van zeventig procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen. Provincies moeten het komende jaar plannen maken om de doelen te halen. Vooral voor veehouders die in of pal naast beschermde gebieden een bedrijf hebben, is het zeer de vraag of ze daar kunnen blijven als de eisen van de minister blijven staan.

Boeren vinden de plannen onrealistisch en willen dat ze uit de wetgeving worden geschrapt. Ze vinden dat alle sectoren evenveel zouden moeten inleveren en dat de stikstofplannen terug moeten naar de tekentafel.

Om hun ongenoegen kenbaar te maken waren er vandaag diverse acties. Boeren reden met hun trekkers ter hoogte van Marum op de A7 en bij Scheemda stonden ze goed zichtbaar langs de kant van de weg. Ook werden vanavond de grensovergangen bij Ter Apel, Bourtange, Bellingwolde en Bad-Nieuweschans geblokkeerd. Dit onder de noemer dat stikstof niet ophoudt bij de grens; in Duitsland werken ze niet met een stikstofprobleem.

Om half acht verzamelden boeren zich met hun trekkers bij Aviapomp/ Vredeveld in Ter Apelkanaal om vervolgens naar de grensovergang bij Ter Apel te rijden. De boeren die de grensovergang bij Bourtange blokkeerden kwamen eerst naar Tankstation Haan aan de Rhederweg in Bellingwolde. Omdat er heel veel deelnemers aan de protestactie waren werd besloten de groep op te splitsen. Een deel ging naar Bourtange, een deel bleef in Bellingwolde en een groep vertrok naar de grensovergang bij Bad Nieuweschans.

Rond tien uur werden de blokkades opgeheven, maar ook voor morgen zijn er acties aangekondigd. Hoe en waar is nog niet bekend gemaakt.

De acties bij de grensovergangen werden georganiseerd door Trekker Club Westerwolde en “Boeren Westerwolde/ Oldambt”.

Foto’s van Ter Apel en Bourtange: Gerda Boeijing, Mazzelmoaze, Westerwolde Drone, Jan de Vries

(De foto’s van Bellingwolde en Bad Nieuweschans vindt u in een aparte reportage)