OOSTWOLD – De brandweer is vandaag uitgerukt voor een buitenbrand in Oostwold.

Rond drie uur vanmiddag is de brandweer van Finsterwolde uitgerukt voor een buitenbrand in een tuin aan de Julianalaan in Oostwold. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen weiland, waarin een paard liep.

Het vuur werd door de brandweer geblust. Het paard bleef ongedeerd.