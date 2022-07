Man aangehouden voor witwassen: meerdere dure goederen in beslag genomen

EMMEN – Vandaag heeft de politie een man uit Emmen aangehouden op verdenking van witwassen. De man werd in Amsterdam aangehouden. In zijn woning in Emmen zijn meerdere dure goederen in beslag genomen. De man wordt gehoord en het onderzoek gaat door.

Na meerdere anonieme meldingen werd een uitgebreid onderzoek naar witwassen gestart. In dit onderzoek werd vanochtend een verdachte aangehouden, op verdenking van witwassen. Het gaat om een 38-jarige man uit Emmen. Hij werd in Amsterdam aangehouden, waar hij op dat moment verbleef. Ook werd zijn woning in Emmen doorzocht. Bij deze doorzoeking werd er conservatoir beslag gelegd op zijn auto, motor en andere dure goederen. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang.

Misdaad mag niet lonen

Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont.

Informatie delen?

Heeft u informatie over dit soort criminaliteit? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of doe dit anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.