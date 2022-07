Spandoeken tegen zoutwinning in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 27 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HALF BEWOLKT | NA MORGEN WAT WARMER

Een hogedrukgebied komt vandaag van Engeland naar de Noordzee en vannacht ook naar Noord-Nederland. Helemaal droog is het niet want vanochtend en in het begin van de middag is er nog kans op een kleine lokale bui. Soms is er ook veel bewolking maar vaak zijn er ook opklaringen, later vandaag word het vrij zonnig. Warm is het niet met een maximum rond 19 graden en een zwakke tot matige wind en noordwest tot noord.

Vannacht wordt het rustig met een zwakke noordoostenwind, maar helemaal onbewolkt is het zeker niet. Het is wel droog, minimumtemperatuur rond 10 graden. Morgen is het ongeveer half bewolkt met zon en vooral wat midden- en hoge bewolking. De noordoostenwind wordt matig en de temperatuur stijgt naar 21 graden.

Op vrijdag komt daar 1 of 2 graden bij. Ook dan zijn er enkele bewolkte momenten en een bui is vrijdag ook wel mogelijk. In het komend weekend is de zaterdag vrij zonnig met een maximumtemperatuur van 25 graden, zondag is er veel bewolking met kans op regen.