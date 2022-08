Brandweer Ter Apel blust brand achter woning Westerstraat

TER APEL – De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand aan de Westerstraat in Ter Apel.

Rond kwart over vier werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een grote loods/schuur aan de Westerstraat in Ter Apel. Eenmaal ter plaatse bleek de brand mee te vallen. Bij een schuur achter een woning was een klein brandje, dat bij aankomst van de brandweer al voor een groot gedeelte door de bewoners was geblust. Hierbij had iemand rook ingeademd. Hij/zij werd in een ambulance gecontroleerd. De brandweer heeft het vuur met een straal hogedruk gedoofd.