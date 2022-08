DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die op 29 juli tussen 7.30 en 14.15 uur op de parkeerplaats van een dokterspraktijk aan de Kersten Tannen plaats vond. Daar werd een witte Audi A6 aangereden. De wagen heeft schade aan de achterbumper. De aanrijding is vermoedelijk met een rood voertuig gebeurd.

Bunde

Gistermorgen reed een taxichauffeur met een passagier naar het politiebureau in Bunde, omdat hij de 36 jarige, onder invloed van alcohol verkerende man, niet wakker kon krijgen. Nadat agenten de man gewekt hadden en zijn naam in het politiesysteem hadden ingevoerd, bleek dat de Pool nog een boete van 900 euro open had staan. Hiervoor was hij in januari veroordeeld, nadat hij betrapt was op diefstal. De man kon de boete meteen aftikken. Hierdoor bleef hem een gevangenisstraf van 60 dagen bespaard. Omdat de man niet meer in Duitsland geregistreerd stond, werd ook zijn (nieuwe) woon-en verblijfplaats in het systeem vastgelegd.

Haren

Gistermiddag is tussen vier uur en kwart voor zeven een e-bike van het merk Pfophete gestolen. De fiets stond op slot bij het station aan de Gerhard-Book-Straße in Haren.