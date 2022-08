DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

De brandweer van Papenburg heeft vannacht om half twee aan de Splitting links in Papenburg twee spoorbiels en een daarnaast gelegen houtstapel geblust. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand was.

Sögel

Aan de Richardstraße in Sögel is gistermiddag om vijf uur brand in een tuinhuisje geweest. Er raakte niemand gewond. Het gebouwtje ging door de brand volledig verloren. Het vuur sloeg over naar het tuinhuisje van de buren. De schade bedraagt 5.000 euro Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.