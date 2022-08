DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tussen 13 augustus 18.00 uur en 15 augustus 07.00 uur is een ruit van een bushokje aan de Boenster Hauptstraße vernield. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Weener

Een 56 jarige inwoner van Weener heeft er gisteren voor gezorgd dat de politie meerdere keren moest uitrukken. Nadat hij ’s morgens in een schoenenzaak door het lint ging en het personeel bedreigde, viel hij op het terrein van een supermarkt aan de Kirchhofstraße personen lastig. De man was maar half aangekleed; zijn onderlichaam had hij met een handdoek bedekt. Hij kreeg een gebiedsverbod opgelegd. De man vertelde de nachten op een motorjacht in de haven van Weener door te brengen. Hij had daarvoor geen toestemming van de eigenaar. Op de boot werden een kletsnatte broek en onderbroek aangetroffen. De politie heeft deze in beslag genomen. Ook was de koelkast, waarin bier, levensmiddelen en hondenvoer lag opgeslagen, geplunderd. Tijdens het onderzoek werd de politie opnieuw opgeroepen. Dezelfde man ging in de Westerstraße door het lint. Hij zei zich niets van het opgelegde gebiedsverbod aan te trekken en was onderweg naar de supermarkt. De man werd, om meer problemen te voorkomen, in voorlopige hechtenis genomen. Zijn kleren kreeg hij terug. Er is proces-verbaal voor onder anderen huisvredebreuk, bedreiging en vernielingen opgemaakt.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is uit de Gerhard-Book-Straße in Haren een scooter van het merk Sachs gestolen. De schade bedraagt 450 euro.

Gisteravond zijn om zes uur op twee plekken aan de Fischteichstraße in Haren bosschages in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Rütenbrock geblust. over de oorzaak van de branden is niets bekend.

Rhede

Tussen maandag 16.00 uur en dinsdag 14.00 uur zijn uit twee combines displays van boordcomputers gestolen. De landbouwmachines stonden aan de Zollstraße in Rhede. De schade bedraagt 14.000 euro.

Meppen

Om 12.50 uur vanmiddag is aan de Kleiststraße in Meppen een langs de straatkant geparkeerde Mercedes geschampt. De veroorzaker is doorgereden. De schade bedraagt 1.500 euro.