Organiseer een natuurervaring voor jongeren: word koploper!

GRONINGEN – Ben jij tussen de 18 en 30 jaar, wil jij je graag actief inzetten voor een groene, duurzame toekomst en meer leren over Dark Sky? Word dan koploper bij IVN Nature Bits in Groningen! Samen met een hecht team ga je een leerervaring (Nature Bit) voor andere jongeren organiseren en uitvoeren rondom het thema Dark Sky, oftwel: duisternis, sterren, nachtelijk dierenleven, lichtvervuiling. Elf weken lang verdiep je je in dit thema en deel je deze kennis met andere jongeren. Het gaat om leren over de natuur, in de natuur.

Op de grens van Friesland en Groningen ligt een van de weinige Dark Sky parken van Nederland: Dark Sky Park Lauwersmeer. In dit gebied wordt het ’s nachts nog echt donker. Op heldere nachten kun je hier zelfs de Melkweg zien! In het donker gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Je zintuigen staan op scherp: wat hoor je, wat ruik je, wat voel je? Waarom hebben planten en dieren duisternis eigenlijk nodig? Dark Sky experts kunnen je er alles over vertellen en jou als koploper op weg helpen met het organiseren van de Nature Bit.

Netwerk van experts, koplopers en vrijwilligers

Maar voordat je de diepte en duisternis induikt, trappen we het koploperstraject af met een inspirerende kick-off op zaterdag 10 september. Deze dag vindt plaats op een centrale plek in Nederland. Je ontmoet je mede-koplopers uit heel het land en krijgt alle informatie over het traject. Daarnaast volg je een trainingsprogramma in natuureducatie, om de juiste skills te leren voor het ontwikkelen van jouw Nature Bit. Samen met je mede-koplopers, IVN-vrijwilligers en andere experts op jouw thema werk je ongeveer een dag per week aan het opzetten van een mooi programma en ben je nauw betrokken bij het proces achter de schermen.

Jan organiseerde al een keer een Nature Bit over Dark Sky: “Als koploper heb ik de Nature Bit Dark Sky mogen organiseren op Texel. Bij het organiseren van een Nature Bit komt van alles kijken. Je duikt een thema in, denkt een programma uit, en staat met verschillende partijen in contact. Eigenlijk organiseer je een klein evenement!”

Meld je aan en ontmoet andere groendoeners

Word jij één van deze koplopers en ga je straks met jouw team enthousiaste groendoeners de Nature Bit Dark Sky tot een succes maken? Op ivn.nl/naturebits vind je video’s waarin jongeren vertellen waarom ze meedoen, lees je wat we van je verwachten als koploper, wat je ervoor terugkrijgt en hoe je kunt solliciteren voor deze rol.

