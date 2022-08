Damclub Winschoten start nieuw seizoen

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten schuiven woensdagavond 7 september weer achter de borden voor de onderlinge competitie van het nieuwe damseizoen 2022 – 2023 in het gebouw van S.V. Bovenburen a/d Tromplaan in de Molenstad. Traditiegetrouw vindt op de laatste woensdag in augustus de Algemene Ledenvergadering plaats, met aansluitend een week later, de 1e ronde van de onderlinge competitie. Sinds jaar en dag heeft Damclub Winschoten op de clubavond, naast de groep gevorderde clubdammers, een groep beginnende dammers.

Damcursus nieuwe leden

Nieuwe leden worden professioneel opgevangen en begeleidt, waarbij in eerste instantie de ins en outs van het dammen de revue gaan passeren. Onder nieuwe leden wordt overigens verstaan, middelbare schoolleerlingen en senioren. Tevens kunnen de liefhebbers, naast zelfstudie, een fysieke damcursus gaan volgen. Deze cursus wordt verzorgd door een geoefende speler uit eigen gelederen. Hierbij worden allereerst de spelregels doorgenomen, met aansluitend de theoretische kennis van eenvoudig tot gecompliceerd. De nadruk ligt in beginsel op de basisregels van het dammen, met tevens de opbouw van een partij. Daarnaast wordt er veel geoefend tegen spelers van eigen speelsterkte. Dat gebeurt op de clubavond en op toernooien in de regio. Volgens dit concept kunnen liefhebbers namelijk “laagdrempelig” in contact komen met de damsport.

De clubavond bij Damclub Winschoten begint overigens om 19.00 uur.

Ingezonden