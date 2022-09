Bouwstart huurwoningen De Eendracht

APPINGEDAM – Deze week starten de bouwwerkzaamheden op het Eendrachtterrein in Appingedam. Op deze plek realiseren Woonstichting Groninger Huis en Woongroep Marenland in totaal 24 energiezuinige huurwoningen voor gezinnen.

De beide bestuurders van de woningcorporaties Margriet Drijver en Laura Broekhuizen waren samen met wethouder Annalies Usmany-Dallinga van gemeente Eemsdelta aanwezig bij de bouwstart. Symbolisch sloegen zij met Martijn Gils van bouwbedrijf Geveke Bouw met een kartonnen hamer de eerste paal de grond in.

Knipoog naar vroeger

De kartonnen hamer is een verwijzing naar de historie van het terrein. Voorheen stond op dit terrein de bekende strokartonfabriek. “Het is mooi dat we hier op deze historische locatie, samen met Groninger Huis, duurzame gezinswoningen ontwikkelen”, zegt Drijver. Collega-bestuurder Broekhuizen vult aan; “Met onze huurhuizen leveren we een mooie bijdrage aan een gevarieerd aanbod van koop- en huurhuizen voor diverse doelgroepen in deze wijk. En dat vlakbij het stadscentrum, groen én water”. Ook wethouder Usmany is tevreden over de ontwikkelingen op het terrein. “Het is een ambitieus bouwproject waar veel verschillende functies, zoals wonen, werken, zorg en recreatie samenkomen. Ook houden we herinneringen aan vroeger levend door bijvoorbeeld de stenen fabriekspijp en betonnen waterbassins te behouden. Dit geeft een authentieke uitstraling aan het woonlandschap.”

Duurzame gezinswoningen

Met de bouwstart van de sociale huurwoningen krijgt het woonpark langzamerhand vorm. Bouwbedrijf Geveke start deze week met de heiwerkzaamheden. Er worden zoveel mogelijk duurzame materialen bij de bouw gebruikt en het dak wordt voorzien van zonnepanelen. Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners in de zomer van 2023 verhuizen naar hun nieuwe woning.

