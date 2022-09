HARPEL – Harpel viert heropening “Ons Buurthuis”



In Harpel werd op Burendag de ingebruikname van de verbouwde toiletten van het Buurthuis gevierd middels een officiële opening.

Het in 1958 geopende Buurthuis werd de afgelopen 64 jaar al meerdere keren middels verbouwingen aangepast en heeft nu dus weer een up to date toiletgroep waar ze jaren mee vooruit hoopt te kunnen.

De openingshandeling werd verricht door mevr. Grietje Rakers, zij was de afgelopen 25 jaar beheerder van het Buurthuis en heeft zich ook op diverse andere manieren jarenlang voor het Buurthuis ingezet.

Deze opening werd gevierd met een gezamenlijke barbecue voor de dorpsbewoners.

Aansluitend was er een gezellige feestavond met muziekquiz in het Buurthuis, deze was georganiseerd door de plaatselijke Activiteitencommissie.



Ingezonden.

Foto’s Ina Velthuis en Geert Smit