Ontknoping tijdens finale-races NK Ovalracing

TER APEL – Vandaag waren de finales van het Int. NK Ovalracing.

De strijd om het Int. Nederlandskampioenschap ging dit jaar over zeven wedstrijddagen. Dit seizoen zagen we in alle klasses veel nieuwe coureurs aan de start verschijnen en daarmee groeiende deelnemersvelden. Kortom, het ovalracen zit weer in de lift en de coureurs die aan het einde van het seizoen 2022 een plek op het erepodium weten te bemachtigen hebben het dit seizoen niet cadeau gekregen. In sommige klasses zijn de kampioenen inmiddels bijna bekend,maar er waren ook nog een aantal klasses waar het in de strijd om het kampioenschap op deze allerlaatste wedstrijddag aankwam.

Meer informatie vindt u op www.ovalracing-terapel.nl

Foto’s: Altjo Wubbema. HIER ziet u meer foto’s