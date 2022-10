Nieuws van Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten zijn op veel fronten actief om de damsport te promoten. Het blijft niet alleen bij de onderlinge competitie, maar daarnaast neemt Damclub Winschoten deel aan de Nationale Competitie, Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK) in de provincie Groningen, Scholendamtoernooi, Damtraining op basisscholen, Regio Cup jeugdtoernooien en tenslotte training voor de jeugdafdeling. Tevens heeft Damclub Winschoten de “breedtesport” hoog in het vaandel. Om dit vorm te geven kunnen beginnende dammers een interne training krijgen voor een goede aansluiting bij de onderlinge competitie.

Onderlinge competitie

De onderlinge competitie geldt als basis voor het overgrote deel van de damverenigingen in Nederland. De onderlinge competitie van Damclub Winschoten wordt traditiegetrouw door veel leden bezocht op de woensdagavond. Gemiddeld geven namelijk zo’n 16 leden acte de préséance in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad. Bijkomend voordeel is dat de clubavond begint om 19.00 uur. De uitslagen en stand zijn terug te vinden onder “toernooibase” van de KNDB.

Breedtesport

Als één van de weinige damverenigingen heeft Damclub Winschoten een zogenaamde A en B groep in het leven geroepen voor de uitvoering van de onderlinge competitie. In de A groep zitten grofweg de gevorderde dammers en de B groep is bedoeld voor de overige spelers, om in een later stadium de overstap te kunnen maken naar de A groep. Met name de beginnende dammer kan aansluiting vinden bij Damclub Winschoten.

Training senioren

Aansluitend op bovengenoemde “breedtesport” kunnen de beginnende dammers professioneel worden begeleid voor een goede aansluiting bij de vereniging.

Nationale Competitie

Damclub Winschoten neemt sinds 2014 weer deel aan de Nationale damcompetitie van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) Het 8 tal komt uit in de 2e klasse A. Zaterdag 15 oktober staat trouwens de “uitwedstrijd” tegen DCH Heerenveen 2 op de wedstrijdkalender.

PPK

Het Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap dammen voor senioren is vrijdagavond 7 oktober gestart in het Kostverloren Kwartier, de “thuishaven” van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen. Hier nemen 4 leden van Damclub Winschoten aan deel, namelijk Jakob Pronk uit Winschoten in de hoofdklasse, Jan Starke uit Oude Pekela, Johan Mulder uit Kropswolde en Han Tuenter uit Westerlee in de 1e klasse. Jakob Pronk kwam vrijdagavond in het eindspel een puntendeling overeen met Nico Werkman uit Baflo. Johan Mulder en Han Tuenter deelden de punten en Jan Starke was vrij, omdat een oneven aantal deelnemers aan de 1e klasse deelnemen. Woensdagavond wordt de 2e ronde in de eerste klasse afgewerkt in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. Deze wedstrijden beginnen overigens om 19.45 uur. onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”.

Scholendamtoernooi

Na twee jaar coronabeperkingen is het scholendamtoernooi in de “Regio Oost Groningen” begonnen aan haar 9e editie. Woensdagmiddag 28 september kwamen de basisschoolleerlingen van groep 4 t/m 6 in actie, met als glorieuze winnaar het viertal van CBS Maranatha 2 uit Winschoten. Woensdagmiddag 12 oktober maken de viertallen van groep 7/8 hun opwachting. Volgens de laatste prognose nemen 8 viertallen deel aan dit kampioenschap.

Damtraining op basisscholen

Op de basisscholen worden regelmatig clinics verzorgd om de leerlingen te enthousiasmeren voor diverse sporten of bezigheden. Ook Damclub Winschoten gaat hierin mee en heeft reeds diverse clinics verzorgd in het basisonderwijs.

Regio Cup jeugdtoernooien

Voor de jeugd tot 20 jaar staan dit seizoen drie Regio Cup toernooien op de planning. Het begint in Hoogeveen op zaterdag 17 december, daarna zaterdag 4 februari in Hijken en tenslotte zaterdag 1 april in Gramsbergen. De wedstrijden beginnen traditiegetrouw om 13.30 uur en worden als basis afgewerkt in groepjes van 8 spelers.

Jeugdtraining

De basisschooljeugd is vanaf 19 oktober welkom in “cursusruimte” van de Bibliotheek Winschoten. Van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt de damtraining verzorgd door leden van Damclub Winschoten. Voorheen zat de jeugdafdeling namelijk in het gebouw van S.V. Bovenburen. Mede dat kinderen in het basisonderwijs ook gebruik maken van de “bieb” is voor deze locatie gekozen.

