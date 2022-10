Veelerveen wint streekderby van Bellingwolde

VEELERVEEN – Circa 250 bezoekers zagen v.v. Veelerveen gistermiddag winnen van v.v. Bellingwolde. Het was dé derby in de vierde klasse C. Het verschil in doelpunten was minimaal: 1 tegen 0.

Het verschil in kansen was groter. Veelerveen had al in de eerste helft op voorsprong kunnen komen, maar doelman Robert Leontew van Bellingwolde wist dat te voorkomen. Het enige doelpunt viel pas in de tweede helft. Tim Kampshoff scoorde meteen na rust de 1-0 na goed voorbereidend werk van Yannick Kruizinga. Bellingwolde ging wel op jacht naar de gelijkmaker en creëerde enkele kansen, maar benutte ze niet.

In de slotfase werd de sfeer grimmiger. Scheidsrechter Koning liet wel erg lang doorspelen in blessuretijd en stuurde nog twee spelers van het veld. Briean Wubs van Bellingwolde kreeg een rode kaart, nadat hij een doorgebroken speler onderuit haalde en Alwin Prusen (Veelerveen) kreeg een tweede gele kaart en moest zodoende het veld verlaten.

Veelerveen staat na deze overwinning weer bovenaan in de vierde klasse C op gelijke hoogte met BNC. Die treffen ze op zondag 30 oktober in Finsterwolde, maar eerst wacht de kraker tegen THOS, komende zondag in Beerta. Zij speelden een wedstrijd minder en hebben alles nog gewonnen.

Reinier Edens maakte weer een aantal mooie beelden en ook Jacob Musch was aanwezig met zijn camera: