Welstad organiseert groepsfietstocht op 26 oktober 2022 in Stadskanaal

STADSKANAAL – Fietsen is niet alleen gezond maar ook heel gezellig samen met anderen! Welstad organiseert op 26 oktober 2022 in Stadskanaal een Doortrappen-groepsfietstocht voor senioren. Met de groepsfietstocht ben je gezellig met andere fietsliefhebbers in beweging en ontdek je tegelijkertijd mooie fietsroutes door het Groningse landschap. Tijdens de fietstochten is onderweg ook aandacht voor veilig fietsen. Wie het leuk lijkt om mee te doen aan de groepsfietstocht, kan zich opgeven via www.doortrappengroningen.nl.





De groepsfietstochten worden georganiseerd door de Fietsersbond en zijn onderdeel van het programma Doortrappen in Groningen. Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Dit is tevens al enkele jaren speerpunt in landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid. Senioren worden met gezondheidsprogramma’s gestimuleerd om in beweging te blijven. Tegelijkertijd is in ongevallencijfers een groeiend aantal ongevallen met de seniore fietser te zien. Doortrappen Groningen is in het leven geroepen om daar verandering in te brengen. Het project bestaat uit diverse leerzame en leuke fietsactiviteiten voor zestigplussers.





Groepsfietstocht

De routes van de fietstochten zijn tussen 20 en 25 kilometer lang en de tochten vinden plaats van 13.30 tot 16.30 uur. Voorafgaand aan de fietstocht kun je meedoen aan de fietsgym die je mentaal en fysiek goed voorbereid om te gaan en blijven fietsen. Deelnemers aan de tocht op 26 oktober 2022 zijn welkom om 13.30 uur aan de Hoveniersweg 5 (Sportopslag) nabij het Pagedal. De tocht duurt tot 16.30 uur. Wie eerst meer informatie wil kan contact zoeken met Arnesto Ovaa, Buurtwerker Sport, Welstad (tel. 06-36557701/ a.ovaa@welstad.nl)

Doortrappen in Groningen

Het programma Doortrappen is omarmd door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen eraan mee. De fietsactiviteiten van het programma worden uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen.

Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl.

