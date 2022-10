Opleidingstraject Route Rubicon al 5 jaar een succes in Oldambt

OLDAMBT – In september 2017 lanceerden ROC Noorderpoort, de gemeente Oldambt en werkleerbedrijf Afeer Route Rubicon. Route Rubicon is een mbo-opleiding Servicemedewerker Breed voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past. Studenten krijgen er intensievere begeleiding in kleinere klassen op een locatie buiten het reguliere onderwijsgebouw. De aanpak werpt zijn vruchten af. In Winschoten is het traject inmiddels vijf jaar actief, waarvan twee jaar als onderdeel van de Regiodeal Oost-Groningen (een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie Groningen en de zes Oost-Groninger gemeenten). Tientallen jongeren hebben er de afgelopen vijf jaar een passende opleidingsplek gevonden en hun startkwalificatie behaald. Onlangs is er weer een nieuwe groep gestart met financiering vanuit de Regiodeal.



(Regionale) Trots

“We zijn hartstikke trots op Route Rubicon en de studenten,” zegt Jurrie Nieboer, wethouder Jeugd en Onderwijs van de gemeente Oldambt. “In vijf jaar tijd is een lokaal idee uitgegroeid tot een prachtig concept dat niet alleen in Winschoten draait, maar ook op andere plekken in de provincie wordt aangeboden. Het is uitgegroeid tot een regionale formule, mede dankzij de Regiodeal Oost-Groningen die de potentie van Route Rubicon ziet en in het traject investeert.”

De studenten

Ida haan is de docent van de nieuwste groep in Winschoten en vertelt over de studenten: “Voor veel van hen is het afronden van een opleiding eerder niet gelukt. Bij Route Rubicon besteden we daar aandacht aan. De opleiding start met een intake om te bekijken wat een student nodig heeft. Dat kan van alles zijn: hulp bij geldzaken, huisvesting of het combineren van school met een kind. Door deze zaken aan te pakken kunnen de studenten zich op de opleiding concentreren.”

Het geheim

Liesbeth Wassenaar begeleidt vanuit de gemeente jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs. Ze is bovendien één van de bedenkers van Route Rubicon. Volgens Wassenaar is het geheim gezien en gemist worden. “Het zijn kleine klassen van maximaal 11 personen. De docent kan daardoor de studenten goed begeleiden en ze ruimte en vertrouwen geven.” Wassenaar is blij voor de studenten dat het werkt. “Met een diploma op zak zijn je baankansen groter. Maar daar draait het niet alleen om. We zien dat studenten opbloeien, weer vertrouwen hebben in zichzelf en in de toekomst. Dat is van onschatbare waarde.”

Voorbereiding richting werk

Na de tweejarige opleiding gaan de meeste jongeren aan het werk. Ook kunnen ze doorstromen naar een opleiding op niveau 3. In het traject worden ze hierin begeleid en op voorbereid. De studenten lopen in het eerste jaar stage binnen het sociaal werkbedrijf. In het tweede jaar worden de stages gekoppeld aan een toekomstige werkplek waar ze na diplomering kunnen blijven.



De toekomst

Dat Route Rubicon een succes is, daarover bestaat onder de betrokkenen geen twijfel. Voorlopig loopt het traject nog onder de vlag van de Regiodeal, maar om toekomstbestendig te zijn is structurele financiering nodig. Onderzoekers brengen momenteel nauwgezet in kaart wat de maatschappelijke meerwaarde is van het traject. De resultaten hiervan moeten de zoektocht naar toekomstige financiering kracht bij zetten. Eind dit jaar worden de onderzoeksresultaten verwacht.



Jongeren die geïnteresseerd zijn in het opleidingstraject kunnen contact opnemen met RMC-trajectbegeleiders van VSV Groningen. Op www.vsvgroningen.nl/contactpagina zijn de contactpersonen per gemeente te vinden.

