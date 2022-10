Vrije kavels te koop in dorpskernen Oldambt

OLDAMBT – Te koop; vrije kavels! De gemeente Oldambt geeft een aantal kavels uit in enkele dorpskernen. Bestemd voor woningbouw. Vrijstaand wonen, met – in het geval van Nieuw Scheemda – vrij uitzicht. Overige locaties zijn in Oostwold (2) en Finsterwolde (1).

Een unieke mogelijkheid voor wie vrij wil wonen in het fraaie Oldambt. Wethouder Gert Engelkens is blij met de uitgifte. “Het is de tweede reeks van de uitgifte van een klein aantal kavels. Wij zijn ervan overtuigd dat elke kavel een unieke mogelijkheid biedt tot het creëren van een eigen woonplek. Het is mooi dat deze mogelijkheden zich nu voordoen in enkele van onze dorpskernen.”

Elke kavel heeft een vaste prijs. Verkoop gaat via de notaris. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oldambt: https://www.gemeente-oldambt.nl/vastgoed-te-koop. Via de mail is ook per kavel het zogeheten paspoort op te vragen, dat inzage geeft over de (rand)voorwaarden van de bouw op de betreffende kavel.

Ingezonden