Wethouder Engelkens noemt vernielingen versieringen Regenboogweek “Diep triest”

WINSCHOTEN – Wethouder Engelkens noemde vanmorgen de vernielingen en weghalen van versieringen voor de Regenboogweek ‘Diep triest gewoon’. Toch werd vanmorgen voor de opening Regenboogweek op het stadhuis de vlag gehesen.



De vrijwilligers van Regenboog Oldambt laten zich niet uit het veld slaan. Ze waren met z’n allen aanwezig vanmorgen bij het hijsen van de regenboogvlag voor de start van de Regenboogweek door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Gert Engelkens. Afgelopen weekend zijn veel versieringen in het centrum van Winschoten weggehaald en vernield. De vlaggetjes die aan de lantaarnpalen waren bevestigd in de Langestraat zijn gebroken terug gevonden in de prullenbakken. “Dieptriest gewoon!”, noemde Gert Engelkens het in zijn toespraak. “Vandaag hijsen we de vlag om aandacht te schenken aan de acceptatie en veiligheid van ieder medemens, ongeacht zijn of haar geaardheid, een recht dat iedereen in de wereld toekomt, zo ook in onze gemeente Oldambt”, aldus de wethouder bij de opening van de Regenboogweek.

Ingezonden door Frans Stegeman