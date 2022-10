Erik Hulsegge te gast bij Stichting Welzijn Sellingen

SELLINGEN – Vanmiddag was Erik Hulsegge, o.a. bekend van de Noordmannen, op bezoek bij Stichting Welzijn Westerwolde afdeling Sellingen.



Voor zo’n 50 aanwezigen vertelde Erik over zijn werkzaamheden bij RTV Noord. Elke zondagmorgen is hij te beluisteren bij het programma de Noordmannen. Ook vertelde hij leuke anekdotes en bijzondere verhalen. Zo had hij een mooie verhaal over een ode aan Ede Staal en heeft hij ooit mee gedaan aan de Winschoter schriefwedstrijd van weleer.



Het was leuk en zeer boeiend wat Erik vertelde. De activiteitencommissie Stichting Welzijn Westerwolde, afdeling Sellingen kan terugzien op een geslaagde middag.



Ingezonden door Johannes Velthuis