Hotel-restaurant In den Stallen in beeld als nieuwe locatie voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders in Oldambt

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt gaat met inwoners op 14 oktober in gesprek over een mogelijke nieuwe locatie voor opvang van vluchtelingen. Hotel-restaurant In den Stallen is verkocht en de nieuwe eigenaar kijkt naar mogelijke invulling van de locatie. Eén van de mogelijkheden is om het pand in te zetten voor de opvang van zo’n 40 tot 80 Oekraïense vluchtelingen en een tijdelijke locatie voor maximaal 20 statushouders.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Ik hoor en zie diverse geluiden over de opvang van vluchtelingen. Sommige mensen vinden dat we dat uit medemenselijkheid moeten doen. Anderen maken zich soms zorgen over hoe dat op een veilige manier kan of vinden dat andere gemeenten meer zouden kunnen doen. Dat snap ik. Anderzijds is de realiteit dat we als gemeente verantwoordelijk zijn voor de opvang van statushouders. En voor de Oekraïense vluchtelingen geldt dat de oorlog voorlopig nog niet voorbij is.”

Urgentie nieuwe locatie voor Oekraïense vluchtelingen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt provinciaal gecoördineerd en uitgevoerd in de Groninger gemeenten. Ook Oldambt levert sinds het begin al een bijdrage en dat doen we nog steeds. Daarbij gaat het om zo’n 50 plaatsen in het City Hotel in Winschoten en sinds half september de verhuizing van 80 mensen van Hotel Victoria naar het pand van de voormalig Rabobank in Scheemda.

Er komen nog steeds mensen vanuit Oekraïne naar andere landen in Europa en daarmee ook Nederland. Onze Veiligheidsregio geeft aan dat 97% van de beschikbare plaatsen al bezet is. En daarmee of gemeenten ook willen kijken naar extra plaatsen. Met dit gegeven en de nieuwe eigenaar van In den Stallen die hiervoor open staat, maakt dat Oldambt wil kijken of dit mogelijk is en op welke manier.

Statushouders in Oldambt

Daarnaast heeft iedere gemeente de wettelijke verplichting om op basis van hun inwoneraantal statushouders te huisvesten. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Het opvangen van vluchtelingen, met of zonder status, is niet altijd een gemakkelijk traject, maar we hebben behalve een wettelijke ook een morele verplichting deze mensen te helpen. En de opvang in onze gemeente gaat tot nu toe heel goed. Daar ben ik blij mee.”

In den Stallen heeft naast de zalen ook nog 14 hotelkamers. Deze kamers wil Oldambt inzetten om de doorstroom van statushouders iets te versnellen én daarmee ook Ter Apel in onze buurgemeente iets te ontlasten.

Inwonersbijeenkomst

Inwoners die in de omgeving van In den Stallen wonen en mee willen praten over deze nieuwe locatie, kunnen zich aanmelden bij info@gemeente-oldambt.nl of door te bellen naar (0597) 48 20 00. Zij kunnen vrijdagavond 14 oktober in hotel-restaurant In den Stallen met burgemeester Cora-Yfke Sikkema, wethouder Ger Klein en ambtenaren in gesprek over deze mogelijke locatie.

Wanneer komt er een besluit?

Naast het gesprek met omwonenden kan de gemeenteraad hierover ook met het college in gesprek. Na deze beide gesprekken maakt het college van burgemeester en wethouders een definitieve afweging en besluit dan over de inzet van deze locatie.

Ingezonden