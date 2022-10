Ecologisch Alternatief: Nieuwe bodemkaart na fout? in Oudeschans

OUDESCHANS – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Ecologisch Alternatief.

Journalistiek is een prachtig, belangrijk en soms ingewikkeld vak; na het lezen van een bericht in het Dagblad van het Noorden van 12 oktober jl, met de titel “nieuwe bodemkaart na fout in Oudeschans, voel ik de behoefte te reageren op de weergave van de werkelijkheid in dat artikel ten aanzien van een drama dat bijna een heel dorp drastisch heeft veranderd.

Een fout maken is menselijk en het belangrijkste is daarvan te leren. Een fout maken en daar willens en wetens in blijven volharden zou je kunnen omschrijven als niet verstandig. Echter, wanneer er door een bestuursorgaan bewust een rapport met andere, nieuwe, informatie wordt achtergehouden waardoor de raad, niet alleen wordt voorgelogen en bewust wordt misleid maar ook op verkeerde gronden instemt met een omstreden voorstel, noem ik dan weer onbetrouwbaar bestuur; om geen ander woord te gebruiken.

Het feit dat men zich, bij het aan het licht komen van dit onvergeeflijke handelen, verschuilt achter woorden als: “dat was voor mijn aantreden”, of zegt dat het anders had gemoeten maar geen publiek excuus maakt noem ik dan weer onvoorstelbaar en zeer schadelijk voor het toch al zo wankele vertrouwen in de politieke macht.

Het juiste wat het college had moeten doen, in de ogen van Ecologisch Alternatief, was na publieke excuses samen met de inwoners, en zo snel mogelijk, te komen tot een goed herstelplan; zoals het een gemeente die burgerparticipatie hoog in vaandel zegt te hebben, betaamt.

Namens fractie Ecologisch Alternatief

Edith van der Horst