Archeologische opgravingen rondom Museum Klooster Ter Apel in de herfstvakantie

TER APEL – In week 42, de week van de herfstvakantie, zal op werkdagen archeologisch onderzoek worden uitgevoerd bij het Museum Klooster Ter Apel. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door archeologisch bureau RAAP, onder leiding van archeoloog Ko Lenting. Ook de Rijksuniversiteit Groningen (dr. S. Arnoldussen) participeert in dit onderzoek. Vrijwilligers van de Stichting Archeologie en Monument (SAM) zullen eveneens meewerken en met name zij zullen de publieksvrijwilligers begeleiden.

Dit archeologisch onderzoek, dat betstaat uit twee grote proefsleuven, is primair gericht op de grachten die zichtbaar zijn op historisch kaartmateriaal, maar die in de loop van de afgelopen honderden jaren zijn dicht geraakt. De bedoeling is daaruit informatie te verkrijgen over de aard en vulling van de grachten. Op die wijze wordt getracht meer te weten te komen over de vroege bewoning van de Kloosterenclave. Daarnaast zal ook gezocht worden naar bewoningssporen zoals die in een eerdere opgraving in het jaar 2000 werden aangetroffen.

De archeologieprojecten op de kloosterenclave worden mogelijk gemaakt door De Stichting Gebroeders Hesse Fonds en de Provincie Groningen.

Ingezonden